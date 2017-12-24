المجلس الرئاسي يدعو جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى لم الشمل وتوحيد الصف

ليبيا – قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن اليوم الأحد 24 من شهر ديسمبر الذكرى الـ66 للإستقلال قد جاء تتويجاً لجهاد و تضحيات الشعب الليبي.

المجلس الرئاسي حيّى في بيان له تلقت المرصد نسخة منه تاريخاً بطولياً سطره الآباء والأجداد بدمائهم الزكية في ملاحم من الجهاد قدموا خلالها قرابة نصف تعدادهم في سبيل الله ومن أجل حرية واستقلال البلاد.

وأكد على أن هذا الحدث لم يكن تحقيقه أمراً سهلاً أو هيناً بل ملحمة كبرى حافلة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وتضحيات عكست الوطنية في أسمى معانيها.

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن البلاد تعيش ذكرى الإستقلال في ظروف صعبة ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة بما يساهم في معاناة المواطنين.

وبهذه المناسبة دعا الرئاسي جميع الليبيين بمختلف توجهاتهم إلى لم الشمل و توحيد الصف وأن يعود الرشد إلى المعرقلين لمسار التوافق للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة دولة القانون والمؤسسات.

ولفت لأهمية الإقتداء بالآباء المؤسسين في التمسك بالوحدة الوطنية وبما أبدوه من حكمة وبعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد.

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