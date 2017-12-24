الارصاد: تحسن تدريجي للطقس في هذا التوقيت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، انقشاع السحب الممطرة تتدريجيا اعتبار من غد الإثنين على أغلب مناطق شمال البلاد.

وقال، في نشرته الجوية،: إن فرص سقوط الامطار مازالت مهيأة على بعض المناطق الساحلية، خصوصًا الساحل الممتد من سرت حتى الجبل الاخضر، وتتراوح درجات الحرارة بين 10 و17 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية شمال غرب البلاد، خصوصا الساحل الممتد من مصراتة حتي سرت، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

تكون الرياح شمالية غربية إلى غربيةـ معتدلة الى خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على المرتفعات الجبلية وتسجل ارتفاع طفيف غدا.

حالة الطقس اليوم الأحد. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

وفي شمال شرق البلاد، تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط امطار متفرقة على الخليج – سهل بنغازي -الجبل الاخضر وطبرق هذا اليوم.

وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون معتدلة الى خفيفة يوم الغد، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17و12 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا الإثنين. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب في جنوب غرب البلاد، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة، إلى خفيفة السرعة السرعة تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه، وتترواح درجات الحرارة القصوى بين 12 و17 درجة مئوية، وتسجل ارتفاع طفيف من غد على بعض المناطق.

حالة الطقس بعد غد الثلاثاء. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

الكفرة – تازربو – السرير

أما في جنوب الغرب البلاد، تكون الساء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة هذا اليوم، وتكون خفيفة السرعة غدًا، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز هذا اليوم على غدامس والحمادة 12 درجة مئوية وتسجل ارتفاع طفيف غدًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط