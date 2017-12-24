الشركة العامة للكهرباء: محطتي الخمس والزاوية خارج الخدمة

قال عضو مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، لطفي غومة، إن الوحدات البخارية في محطتي الخمس والزاوية لا تزال خارج الخدمة. وأضاف غومه، أن خروج الوحدات أثر على الشبكة بشكل سلبي وتسبب في زيادة ساعات طرح الأحمال اليومية. وأردف غومة، أن الشركة تعمل على إصلاح هذه الوحدات، وأنها ستعود للخدمة في أقرب وقت.
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قناة ليبيا 24
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