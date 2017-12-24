ماذا في رسالة ترامب الى الشعب الليبي وحكومة الوفاق ؟

نشر الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في ليبيا على الانترنت رسالة موجهة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العشب الليبي ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الذي يصادف تاري اليوم.

وأكد ترامب في رالرسالة على وقوف بلاده مع الشعب الليبي في هذه الظرفية،معتبرا التوقيع على الاتفاق السياسي قبل عامين خطوة هامة نحو التغلب على الإنقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب الليبي.

وقال ترامب في رسالته إن الإتفاق لا يزال هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية.

وجدد ت الرسالة تأكيد الولايات المتحدة على التزامها الراسخ بدعم حكومة الوفاق وجميع الليبيين الذين يسعون إلى إقامة بلد موحد عن طريق المصالحة السياسية الوطنية على حد تعبير الرئاسة .

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