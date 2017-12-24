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إيقاف الدراسة بكليات في جامعة قاريونس.. والسبب

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مكتب الحرس بجامعة قاريونس، إيقاف الدراسة في الكليات الطبية؛ وأوضح الحرس الجامعي في بيان له ان السبب اعتداء المليشيات المسلحة على عناصره، وترهيبها للطلبة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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