إيقاف الدراسة بكليات في جامعة قاريونس.. والسبب

أعلن مكتب الحرس بجامعة قاريونس، إيقاف الدراسة في الكليات الطبية؛ وأوضح الحرس الجامعي في بيان له ان السبب اعتداء المليشيات المسلحة على عناصره، وترهيبها للطلبة.

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