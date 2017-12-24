جامعة طرابلس تستضيف حلقة نقاش حول خطاب الكراهية الثلاثاء

تنظم المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية، بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس، بعد غدٍ الثلاثاء، حلقة نقاش حول (التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة)، وذلك ضمن حملة إعلامية توعوية تثقيفية واسعة، تحت شعار (سمعني طيب)، تطلقها المنظمة وتدشنها بإقامة هذا اللقاء الحواري.

يشارك في حلقة النقاش، المقرر أن تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الواحدة والنصف ظهرًا، بمقر كلية الفنون والإعلام في جامعة طرابلس، متحدثون رئيسيون بورقات عمل، هم الكاتب الصحفي عبدالحفيظ بلال أستاذ الإعلام بجامعة صبراتة، والإذاعية القديرة فريدة طريبشان مدير إذاعة طرابلس المحلية، والكاتب والحقوقي مفتاح قناو، والإعلامي عبد الله الوافي أستاذ الإعلام بجامعة الزاوية.

وفي السياق، دعت المنظمة والكلية الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين للحضور والمشاركة في الحوار حول موضوع حلقة النقاش.

ومن المقرر أن توجه الحلقة رسالة بالمناسبة إلى الإذاعات المسموعة الليبية، وأيضًا الإعلان عن إطلاق جائزة صوت الخير. كما من المقرر أن يتم كذلك الإعلان عن أسماء الشخصيات الليبية التي ستمنح هذه الجائزة العام 2017.

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