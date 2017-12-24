اخبار ليبيا الان

الرئيس الأمريكي يهنئ الليبيين بذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا

تم النشر منذُ 17 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة فساطو
وكالة فساطو
مصدر الخبر / وكالة فساطو

هنأ الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الشعب الليبي بالذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا مؤكدا وقوف بلاده مع الليبيين لتخطي إرث أكثر من 40 عاما من الدكتاتورية.

وأكد ” ترامب ” خلال رسالة له في ذكرى استقلال ليبيا وقوف الولايات المتحدة مع الليبيين في مساعيهم لتعزيز الاستقرار في ليبيا، مضيفا بأن الاتفاق السياسي يعد خطوة مهمة للتغلب على الانقسامات وإطارا وحيدا لإنجاز حل سياسي في ليبيا.

وشدد الرئيس الأمريكي إلتزام بلاده بدعم حكومة الوفاق الوطني في الحرب على الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والانسانية الملحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة فساطو الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة فساطو

وكالة فساطو

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك