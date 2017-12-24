الرئيس الأمريكي يهنئ الليبيين بذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا

هنأ الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” الشعب الليبي بالذكرى الـ 66 لاستقلال ليبيا مؤكدا وقوف بلاده مع الليبيين لتخطي إرث أكثر من 40 عاما من الدكتاتورية.

وأكد ” ترامب ” خلال رسالة له في ذكرى استقلال ليبيا وقوف الولايات المتحدة مع الليبيين في مساعيهم لتعزيز الاستقرار في ليبيا، مضيفا بأن الاتفاق السياسي يعد خطوة مهمة للتغلب على الانقسامات وإطارا وحيدا لإنجاز حل سياسي في ليبيا.

وشدد الرئيس الأمريكي إلتزام بلاده بدعم حكومة الوفاق الوطني في الحرب على الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والانسانية الملحة.

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