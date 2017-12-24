«الرئاسي» يوجه رسالة لـ«المعرقلين» في ذكرى الاستقلال

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، جميع الليبيين إلى «لم الشمل و توحيد الصف، وأن يعود الرشد إلى المعرقلين لمسار التوافق للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة».

وأشار المجلس، في بيان بمناسبة الذكرى الـ66 للإستقلال، إلى «أن البلاد تعيش ذكرى الإستقلال في ظروف صعبة، ووسط صراع سياسي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة بما يساهم في معاناة المواطنين»، مؤكدا أهمية الإقتداء بالآباء المؤسسين في التمسك بالوحدة الوطنية وبما أبدوه من حكمة وبعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد.

ونوه إلى أن يوم الاستقلال «جاء تتويجاً لجهاد وتضحيات الشعب الليبي إلى تاريخاً بطولياً سطره الآباء والأجداد بدمائهم الزكية في ملاحم من الجهاد، قدموا خلالها قرابة نصف تعدادهم في سبيل الله ومن أجل حرية واستقلال البلاد».

وأكد أن هذا الحدث لم يكن تحقيقه أمراً سهلاً أو هيناً بل ملحمة كبرى حافلة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وتضحيات عكست الوطنية في أسمى معانيها.

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