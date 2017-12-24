ليبيا_الآن| جانب من لقاء “أحمد معتيق”، أمس السبت، مع وزير خارجية إيطاليا” آنجل…

#ليبيا_الآن| جانب من لقاء “أحمد معتيق”، أمس السبت، مع وزير خارجية إيطاليا” آنجلينو الفانو”، بحضور مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ” جلال العاشي”، وعدد من المستشارين.



