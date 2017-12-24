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#ليبيا_الآن| جانب من لقاء “أحمد معتيق”، أمس السبت، مع وزير خارجية إيطاليا” آنجل…

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| جانب من لقاء “أحمد معتيق”، أمس السبت، مع وزير خارجية إيطاليا” آنجلينو الفانو”، بحضور مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية ” جلال العاشي”، وعدد من المستشارين.


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قناة الان

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