الدايري: التدخل الأجنبي في ليبيا أحبط جهود التوصل لحل سياسي في البلاد

اكد الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة محمد الدايري، أن التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي كان هو السبب الرئيسي في إحباط عملية التوصل إلى حل سياسي .

وكشف الدايري على هامش لقائه بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أمس السبت في موسكو أن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا تعمقت بسبب التدخل الخارجي في الشأن الليبي .

وحذر الدايري من تبعات الظروف التي تعاني من البلاد، بسبب تزايد تهديد الإرهاب المتمثل في الجماعات الإرهابية المدعومة من بعض الدول وبعض الأطراف الليبية .

وتأتى زيارة الدايري لموسكو بعد أسبوعين من زيارة وزير خارجية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

من جانبه اكد بوغدانوف موقف بلاده الداعم للحوار السياسي الموسع بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنهم على اتصال مع ممثلي القوى السياسية في ليبيا .

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية إن بوغدانوف والدايري بحثا بعض الجوانب العملية للعلاقات الروسية الليبية، لكن الخارجية لم توضح تفاصيل اللقاء بالكامل .

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