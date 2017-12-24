إيقاف الدراسة بالكليات الطبية ببنغازي، بسبب اعتداء مسلحين على الحرس الجامعي

أدى اعتداء على الحرس الجامعي بالكليات الطبية بجامعة بنغازي من قبل مسلحين، إلى إعلان مكتب الحرس الجامعي إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداءً من يوم أمس السبت إلى حين إشعار آخر.

وقال مكتب الحرس في بيانه الذي نشر على صفحته في “فيسبوك”: “من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومن صميم واجبنا الحفاظ على الطلاب والممتلكات في الجامعة، إلا أن ما يتعرض له الحرس الجامعي من ممارسات عدائية من أشخاص ينتسبون للجيش ونحن نعلم علم اليقين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم”.

وأوضح مكتب الحرس الجامعي (بجماعة العرب الطبية)، أن “ما حدث من اعتداء على أعضاء الحرس الجامعي ومن ترهيب للطلبة من ميليشيا تدعي زورًا أنها تتبع الجيش”.

واستنكر الحرس الجامعي، “هذا العمل الجبان الذي روع الطالب، وذلك بهجوم هذه الميليشيا وإطلاق الرصاص في الحرم الجامعي”.

وأعلن الحرس الجامعي في ختام بيانه، “إيقاف الدراسة في الكليات الطبية ابتداء من السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري، حتى نأخذ حقوقنا المشروعة قانونًا وحتى نلمس رغبة إدارة الجامعة في الوقوف معنا وحل المشاكل التي تعترض الحرس في أداء أعمالهم”، وفق قوله.

وأكد شهود عيان من كليات الطبية بجامعة بنغازي، أن أربعة مسلحين قاموا بالاعتداء على الحرس الجامعي وأطلقوا الرصاص وسط هلع وخوف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة أمس السبت.

وذكر الشهود، “أن الحرس الجامعي طلب من أحد الطلاب مرافقته إلى مكتب الحرس الجامعي، فقام الطالب بالاتصال ووصل أربعة مسلحين يستقلون سيارة عسكرية لا تحمل أي شعار يدل على تبعيتها يرتدون بدلاً عسكرية وأطلقوا أعيرة نارية باتجاه أعضاء مكتب الحرس الجامعي قرب مبنى الإدارة بمسدس”، بحسب ما نشرت بوابة الوسط اليوم الأحد.

وأكد الشهود على حد قولهم، “إن المسلحين يحملون أسلحة كلاشينكوف ولكن لم يستخدموها، وجرى إخلاء جزئي لجامعة العرب الطبية فور إطلاق الرصاص قرب مبنى الإدارة بالحرم الجامعي، مؤكدين أن المسلحين غادروا جامعة العرب الطبية”.

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