في ذكرى الاستقلال.. «الرئاسي» يدعو جميع الليبيين لتوحيد الصف

المتوسط:

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، جميع الليبيين لتوحيد الصف ولم الشمل وإنهاء الصراع السياسي الذي تسبب في انقسام مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الذكرى الـ66 للاستقلال جاءت تتويجاً لجهاد وتضحيات الشعب الليبي.

وأضاف المجلس الرئاسي، في بيان تلقت صحيفة المتوسط نسخة منه، اليوم الأحد، أن هذا الحدث لم يكن تحقيقه أمراً سهلاً أو هيناً بل ملحمة كبرى حافلة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وتضحيات عكست الوطنية في أسمى معانيها.

وأوضح أن ذكرى الاستقلال تحي تاريخاً بطولياً سطره الآباء والأجداد بدمائهم الزكية في ملاحم من الجهاد قدموا خلالها قرابة نصف تعدادهم في سبيل الله ومن أجل حرية واستقلال البلاد.

وأكد المجلس، أهمية الاقتداء بالآباء المؤسسين في التمسك بالوحدة الوطنية وبما أبدوه من حكمة وبعد نظر وترفع عن الصغائر في سبيل حرية البلاد، مشددًا علي ضرورة أن يعود المعرقلين لمسار التوافق إلى رشدهم للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة.

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