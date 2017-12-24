تراجع طفيف للعملات أمام الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الأحد

شهدت العملات الاجنبية انخفاضا اليوم في اسعارها امام الدينار الليبي في السوق الموازية.

فيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الاحد 24- 12 – 2017 .

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة .

1 دولار = 9.030 دينار ليبي

1 يورو = 10.600 دينار ليبي

1 جنيه استرليني = لايوجد له سعر واضح في السوق

1 دينار ليبي = 0.320 دينار تونسي ( في بنقردان)

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