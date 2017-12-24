في ذكرى الاستقلال.. عقيلة صالح يطالب بالإسراع بالانتخابات وإقرار الدستور

طالب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالتوجه وبشكل عاجل إلى الانتخابات وإقرار الدستور وقانون الاستفتاء، من أجل أن ينتقل الشعب إلى مرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

وفيما هنأ صالح الشعب الليبي بذكر الاستقلال السادسة والستين، حيا «كل ليبي غيور على وطنه يساهم ويكافح من أجل أن تستقر الأوضاع في البلاد ومن يساهم في المصالحة ولم الشمل بين الليبيين»، وفق ما نقل عنه المستشار الإعلامي لرئاسة المجلس فتحي عبدالكريم المريمي.

كما دعا صالح أبناء الشعب إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقة، والسعي إلى توحيد الصف ولم الشمل من أجل إنقاذ بلادهم مما تعاني منه من فوضى وإرهاب».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط