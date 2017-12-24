بالصور | تفاصيل إستهداف مسلحين لمنزل أحد منظمي تظاهرة مدينة الخمس

ليبيا – تعرض منزل الناشط والمدون فى مدينة الخمس هاني أبوزقية لإطلاق نار من قبل مسلحين ما أسفر عن خسائر مادية.

ولم تسفر عملية الاستهداف التي تمت فى وقت مبكر من صباح الاحد عن أي خسائر بشرية الا انها اسفرت عن تلف سيارة أبوزقية وشقيقه وسيارة للجيران.

وبعد الاستهداف وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك ، إتهم أبوزقية ” مسلحين قال انهم مواليين لجماعتي الإخوان المسلمين و الليبية المقاتلة اضافة للمجلس العسكري الخمي بالتورط فى إستهداف ممتلكات ومنزل أسرته .

ويعد أبوزقية من أبرز النشطاء الداعمين للجيش الليبي وقيادته وعُرف بكتاباته الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان قد نسق لمظاهرة خرجت قبل عشرة ايام وسط المدينة نادت بالجيش وتوحيده ودعم الامن والشرطة.

المرصد – خاص

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