شكري: موعد اتفاق الصخيرات «ليس جامدًا»

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اهتمام بلاده باستمرار المساعي لحل الأزمة الليبية من خلال الاتفاق السياسى، موضحا «ليس بالضرورة أن يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق».

وردا على سؤال لجريدة «أخبار اليوم» المصرية حول تعليق مصر على تصريحات قائد الجيش المشير خليفة حفتر بشأن انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الصخيرات، قال شكري «ليس بالضرورة ان يكون هناك موعد جامد يتلاشى فيه الاتفاق، خاصة وانه يحظى بدعم دولى وتأييد من مجلس الامن».

وأوضح، في حوار شامل أجرته الجريدة المصرية، «بعد مرور عامين على هذا الاتفاق هناك احباط يعم ليس فقط المشير حفتر وانما لقطاعات كثيرة، فقد كان الأمل أن ينفذ الاتفاق السياسى وفق مراحله الزمنية المختلفة، وأن يجري تفعيلها لتؤدى الى الخروج من الازمة الحالية».

كان المشير خليفة حفتر، أعلن الأحد الماضي، نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه، وقال في كلمة متلفزة إن «المؤسسة العسكرية لن تخضع لأي جهة ما لم تكن شرعيتها مكتسبة من الشعب»، مؤكداً: «نعلن انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه ومصدر السلطات وصاحب القرار».

لكن الوزير المصري قال إن الاتفاق «يحظى بدعم دولى وتأييد من مجلس الامن، ولازال يشكل الاطار الأمثل للتسوية السياسية التى تأخذ فى الاعتبار مصالح كافة الاطراف الليبية».

وأوضح أنه يجري «التعامل مع هذه القضية من خلال الحوارات القائمة وكذلك من خلال دور المبعوث الاممى »، مشيرًا إلى «رغبة دولية في أن تستمر هذه الجهود للوصول إلى تطور يُفعل المحطات المختلفة للاتفاق كالانتخابات الرئاسية والتشريعية».

وشدد على أهمية «تشكيل الحكومة التى تحظى بالتأييد من المجلس التشريعي، وتوحيد المؤسسات لتضطلع بمسئوليتها، ومن ضمنها الجيش الوطنى وزيادة قدرته على التعامل مع الارهاب بمعاونة شركاء ليبيا الدوليين».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط