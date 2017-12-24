الداخلية المصرية: مقتل 9 «إرهابيين» وضبط آخرين في مداهمات أمنية

قالت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، إن 9 «عناصر إرهابية» قتلوا أثناء مداهمة أمنية لمزرعة بمنطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأضافت الوزارة، في بيان نشر على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن المرزعة كانت تستخدم «وكرًا لاختباء العناصر التي قامت باستهداف بعض التمركزات الأمنية بمحافظة شمال سيناء وأدت إلى إستشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة».

وأوضحت أنه أثناء مداهمة قوات الأمن للمزرعة «فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة وبحوزتهم 7 بنادق آلية وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وبعض الأوراق التنظيمية».

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على 9 «عناصر إرهابية» أخرى «أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة».

وتابعت أن المضبوطين بينهم أربعة «متورطون في تنفيذ حادث استهداف إرتكاز أمني أعلى محور 26 يوليو بالجيزة خلال شهر يوليو 2017 والذي أدى إلى إصابة مجند وأحد المواطنين»، مضيفة أنهم «كانوا يعتزموا إصدار بيان يعلن مسؤوليتهم عن ارتكاب الحادث الإرهابي».

وقالت الداخلية إن عمليات الفحص «كشفت وجود روابط تنظيمية بين عناصر البؤرة الإرهابية وجماعة الإخوان الإرهابية حيث تبين حصول عناصر تلك البؤرة على دعم مادى مما يسمى بـ(الحراك المسلح) التابع للجماعة الإرهابية لتمويل تنفيذ عملياتهم العدائية».

وأضافت أن أحد قيادات البؤرة وهو هارب «سبق وانضم للجان العمل النوعي بالجماعة وتلقى دورات تدريبية على تصنيع العبوات المتفجرة بإحدى الدول المجاورة».

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