محمد صلاح يرغب في الانتقال لريال مدريد

ذكرت صحيفة «دون بالون» الإسبانية اليوم الأحد، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، يرغب في الرحيل من ناديه والانتقال لنادي ريال مدريد الإسباني.



وأضافت الصحيفة، أن المهاجم الدولي المصري، يقدم مستويات متميزة منذ انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول في الصيف الماضي وبات محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.



وأشارت «دون بالون» إلى أن ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يتصدر قائمة الفرق الراغبة في ضم اللاعب وأن صلاح طالب وكيل أعماله بالعمل على تقديم عرض لناديه.



يذكر أن صلاح يقدم مستوى متميز مع ليفربول ونجح في تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفًا بجانب تسجيل خمسة أهداف في بطولة دوري الأبطال ساهمت في صعود الريدز إلى دور الستة عشر للبطولة.

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