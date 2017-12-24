الهلال الأحمر بطرابلس يوزع مساعدات إنسانية على مخيم الفلاح لنازحي تاورغاء

وزع فريق الهلال الأحمر الليبي بطرابلس، الأحد، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعض المساعدات الإنسانية على حوالي 2000 عائلة نازحة بمخيم الفلاح رقم 2 لنازحي مدينة تاورغاء.

وقال مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر بطرابلس أيمن كشكر، في تصريح للرائد، إن المساعدات شملت توزيع مواد غذائية، وسلع تموينية، ومواد تنظيف، ومستلزمات منزلية، وحفاظات للأطفال، مشيرًا إلى أن اليوم هو رابع أيام حملة التوزيع على المخيمات.

وأضاف كشكر أن الهلال وزّع مساعدات إنسانية على حوالي 500 عائلة نازحة من مدن مختلفة بليبيا في منطقة السراج في طرابلس.

وكان الهلال الأحمر بطرابلس قد وفّر، الجمعة، مساعدات إنسانية للعائلات المتضررة جراء سيول الأمطار بمخيم نازحي تاورغاء في طريق المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية