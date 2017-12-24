ليبيا_الآن| بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس الرئاسي في #طرابلس، “فائز السراج” يل…

#ليبيا_الآن| بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس الرئاسي في #طرابلس، “فائز السراج” يلتفي عددًا من معتصمي #تاورغاء، المطالبين بالالتفات إلى حالتهم الإنسانية الصعبة.