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#ليبيا_الآن| بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس الرئاسي في #طرابلس، “فائز السراج” يل…

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بعد اعتصامهم أمام مقر المجلس الرئاسي في #طرابلس، “فائز السراج” يلتفي عددًا من معتصمي #تاورغاء، المطالبين بالالتفات إلى حالتهم الإنسانية الصعبة.

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قناة الان

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