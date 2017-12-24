برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمول مشاريع ببلدية بنغازي

كشفت بلدية بنغازي عن تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج عطاء عام لتنفيذ مشروعين في البلدية

وقال المنسق الإعلامي لبلدية بنغازي، سليم الشحومي، اليوم الأحد، في تصريح خاص لقناة ليبيا 24 إن المشاريع التي ستمول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في تنفيذ محطة الزروق وخزان المياه بمنطقة قنفوذة غرب بنغازي، من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية التي دمرت البنى التحتية للمنطقة.

ودعت بلدية بنغازي كافة الشركات التي لديها القدرة والراغبة للمشاركة في تنفيذ المشاريع بتقديم العطاء العام بالتواصل مع البلدية وإتباع الشروط الخاصة بالعطاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24