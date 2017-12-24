بيسكارا يصدم جمهور الكرة الليبية في «بن علي»

في الوقت الذي تألق فيه، وكاد يرحل المهاجم الدولي الليبي المحترف بصفوف فريق الكرة الأول بنادي بيسكارا الإيطالي أحمد بن علي إلى أحد الأندية الإسبانية إما ديبورتيفو لاكورونيا أو ريال سويسداد أقرب من فاوضه وتابعه خلال الأشهر الماضية، تعرض المهاجم المميز لإصابة في اليد، ستدفعه للغياب فترة تقترب من شهرين.

وترددت أنباء قوية حول اتجاه نية نادي بيسكارا الإيطالي للاستغناء عن المهاجم أحمد بن علي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب طول فترة غيابه المتوقعة للعلاج، فضلاً عن ابتعاده طوال الفترة الماضية، وتحديدًا منذ بداية الموسم الجاري عن مركزه كمهاجم أساسي بالفريق الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى.

كان بن علي محط أنظار أندية كبيرة في أوروبا، على رأسها إشبيلية وفالنسيا من إسبانيا، وأودينيزي وفيورنتينا الإيطاليان، إذا رغب الاستمرار في البلد القريب من الكرة الليبية، حيث يراقبه أيضًا ناديا جنوى وكييفو.

يأتي هذا بعد أن قدم بن علي مستوى فنيًا رائعًا ومتميزًا خلال الموسم الماضي مع بيسكارا الذي لم يحالفه الحظ والتوفيق في البقاء ضمن صفوف أندية الدوري الممتاز لتتجه المؤشرات نحو رحيل أبرز النجوم، ومن بينهم الليبي أحمد بن علي.

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