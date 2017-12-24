الرئاسي يدعو الليبيين في ذكرى الاستقلال إلى توحيد الصف

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأحد، بمناسبة الذكرى 66 للاستقلال، جميع الليبيين إلى لم الشمل، وتوحيد الصف؛ للمساهمة في بناء الدولة المدنية الحديثة.

وأكد الرئاسي، في تهنئة مكتوبة، نشرت على الصفحة الرسمية للحكومة، أن ليبيا تعيش ذكرى استقلالها وهي تمر بظروف “صعبة” وصراعًا سياسيًا أنتج انقسام مؤسسات الدولة، وزاد من “معاناة” المواطنين، بحسب وصفه.

وطالب الرئاسي جميع المعرقلين لمسار التوافق إلى الاقتداء بالآباء في التمسك بالوحدة الوطنية، وترفعهم عن “الصغائر” “فإنه سبيل حرية بلدهم ومستقبل أبنائهم، وفق قوله.#الرائد_اقتصاد

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