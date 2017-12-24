الترجي التونسي يقيل مدربه بعد تراجع مستوى الفريق

أكدت مصادر إعلامية تونسية أن رئيس نادي الترجي حمدي المدب قرر إقالة مدرب الفريق فوزي البنزرتي بعد سلسلة من النتائج السلبية وعدم الرضى على المستوى الذي يقدّمه رغم توفر الإمكانيات المادية والبشرية.

وأعلنت المصادر ذاتها أن الإقالة تأكدت بعد غياب فوزي البنزرتي عن تدريبات الفريق اليوم الأحد، والذي يبدو أنه بدوره لم يعد راض على الوضعية التي أصبح يعيشها منذ الانسحاب من ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية ضد الأهلي المصري في تونس بالذات.

يذكر أن الترجي رغم تصدّره لفرق الدوري فإن مستوى الفريق لم يرتق إلى انتظارات الجماهير التي تهجمت على المدرب االبنزرتي في أكثر من مباراة آخرها التي تعادل فيها الترجي أمس السبت مع الصفاقسي في ملعب رادس الأولمبي، والتي ساهمت رسميا في الإقالة.

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