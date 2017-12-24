«الكهرباء» تتوقف عن تزويد مصانع الحديد والإسمنت بالطاقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء توقفها عن تزويد كبار المستهلكين من مصانع الحديد والإسمنت بالطاقة الكهربائية، مما يوفر أكثر من 400 ميغاوات، مقررًا أن توجه للاستهلاك المنزلي والمؤسسات التعليمية والصحية.

وأوردت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الأحد، أن قرارها يأتي حرصًا على تلبية حاجة المواطنين من الخدمة، وفي إطار مواجهة الذروة الشتوية، التي يتزايد فيها الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل كبير، ويترتب على ذلك عجز في تلبية الطلب المتزايد وطرح أحمال لساعات طويلة.

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