مدرب الاتحاد الليبي يحول «السوداني» قبل الصراع عليه مع الأهلي طرابلس

لعب الفرنسي دييغو غارزيتو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد «العميد» دورًا محوريًا ومؤثرًا في صناعة القدرات الهجومية للمهاجم السوداني السماني الصاوي، والذي يتمسك بضمه من المريخ السوداني لتدعيم صفوف العميد في الشتاء.

غارزيتو سبق ودرب الصاوي وقت عمله كمدير فني للمريخ، ويعلم قدراته الهجومية المميزة، الأمر الذي دفعه لترشيحه للانضمام إلى صفوف العميد، قبل أن يدخل مسؤولو نادي الأهلي طرابلس «الزعيم» على خط المفاوضات وعرض 250 ألف دولار، وفقًا لما نقلته صفحة «الدوري الليبي لكرة القدم» عبر «فيسبوك» عن الصحف الصادرة في السودان.

السماني الصاوي لعب من قبل لنادي هلال الأبيض، ويلعب في نادي المريخ، بمركز الهجوم، وكان قبل ذلك في مركز الدفاع، لكن غارزيتو قام بتوليفه في مركز الهجوم والوسط ليغير مركزه من الدفاع إلى الهجوم، رغم أنه شتان بين طبيعة المركزين المتضادين، فالمدافع يختلف بل عكس تماما قدرات المهاجم، على الصعيد البدني والفني والمهاري، ليعيد اكتشافه من جديد في مركز رأس الحربة.

يمتلك السماني مهارة عالية وسرعة كبيرة، بالإضافة لسرعة البديهة لديه، ويبلغ من العمر 25 عامًا ويرتدي الرقم 25 مع فريق المريخ، ويرى الجمهور السوداني أنه أفضل لاعب حاليًا في السودان.

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