وزير العمل والشؤون الاجتماعية أصدرنا تعليمات لتوفير احتياجات العائلات المتضررة من موجة الأمطار

أخبار ليبيا24-خاص-

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة “مسعود صوة” أنه أصدر تعليمات إلى مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية بكل من الرجبان والمرج لتوفير احتياجات العائلات المتضررة.

وأضاف “صوة” في تصريح خاص لـ -أخبار ليبيا 24- أنهم وجهوا نداء إلى مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية بضرورة أن يكونوا على تواصل مستمر مع ديوان الوزارة وضرورة التبليغ الفوري عن أية حالات طارئة أو فيضانات أو غرق أو انهيار . وذلك نتيجة لموجة البرد والأمطار التي تجتاح شمال ليبيا هذه الأيام.

وأوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم حصر العائلات المتضررة نتيجة هذه الموجة حيث تم حصر ب50 عائلة متضررة في مدينة الرجبان و ما يزيد على 300 عائلةمتضررة نتيجة فيضانات في مدينة المرج .

يشار إلى أن موجة من البرد والرياح والأمطار اجتاحت مدن شمال ليبيا وخلفت أضرار مادية وفي ممتلكات المواطنين .

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