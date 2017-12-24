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#ليبيا_الآن| سلمت حملة” ترياق الأمل” لدعم مرضى السرطان، تحت رعاية إدارة الخدمات…

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلمت حملة” ترياق الأمل” لدعم مرضى السرطان، تحت رعاية إدارة الخدمات الصحية #طبرق، “ثمانية وأربعون الف وخمسمائة وستة وأربعون دينار” لصيدلية الحياة في المدينة، لدعم مركز الآورام بالمركز الطبي طبرق.






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