#ليبيا_الآن| سلمت حملة” ترياق الأمل” لدعم مرضى السرطان، تحت رعاية إدارة الخدمات الصحية #طبرق، “ثمانية وأربعون الف وخمسمائة وستة وأربعون دينار” لصيدلية الحياة في المدينة، لدعم مركز الآورام بالمركز الطبي طبرق.
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