وزارة النفط العراقية تدعو شركات الطاقة لبناء خط أنابيب جديد

دعت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، شركات النفط الأجنبية لإبداء الاهتمام ببناء خط أنابيب جديد لتصدير الخام من حقول النفط في كركوك.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «رويترز»، إنها حددت 24 يناير المقبل موعدًا نهائيًا للشركات المهتمة لتقديم خطابات إبداء الاهتمام ببناء خط الأنابيب الجديد.

ويحل الخط الجديد محل قطاع قديم تضرر بشدة من خط أنابيب كركوك-جيهان.

كان وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، قال الشهر الجاري إن بغداد تعتزم مد شبكة خطوط أنابيب لنقل المنتجات النفطية إلى جميع أنحاء البلاد كبديل لعملية النقل المكلفة والخطيرة التي تتم بالناقلات.

وتعرضت جميع خطوط النفط التي كانت تنقل الخام للإغلاق أو التدمير خلال الـ35 عامًا الماضية نتيجة الحروب والنزاعات.

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