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إحباط محاولة تسلل 25 مصريًا إلى ليبيا عبر السلوم بطريقة غير مشروعة

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 24, 2017 , 1:49 م

ديسمبر 24, 2017 , 1:39 م

ديسمبر 24, 2017 , 1:22 م

المتوسط:

أحبطت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية المصرية اليوم السبت، محاولة تسلل 25 شخصًا من 10 محافظات مصرية، وذلك حال شروعهم في مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر إخطارًا بضبط 25 شخصًا بينهم 7 من المنيا و6 من الدقهلية و3 من قنا و3 من البحيرة و1 من المنوفية و1 من كفر الشيخ و1 من بني سويف و1 من الفيوم و1 من أسيوط و1 من مطروح ، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية.

وقامت الأجهزة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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