الليبية لمناهضة العنف تعلن تنظيمها حلقة نقاش لـ”التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة”

أخبار ليبيا24-

أعلنت المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية، بالتعاون مع كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس عن تنظيمها ،يوم الثلاثاء المقبل، حلقة نقاش حول (التوعية بمخاطر العنف وخطاب الكراهية عبر الإذاعات المسموعة( ,بمقر كلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس.

وقال رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية لمناهضة العنف وخطاب الكراهية “سمير جرناز” أن حلقة النقاش سيشارك فيها الكاتب الصحفي د. عبدالحفيظ بلال أستاذ الإعلام بجامعة صبراتة، والإذاعية القديرة أ. فريدة طريبشان مدير إذاعة طرابلس المحلية، والكاتب والحقوقي أ. مفتاح قناو، و الإعلامي أ. عبد الله الوافي أستاذ الإعلام بجامعة الزاوية.

و دعت المنظمة والكلية كافة الأكاديميين والإعلاميين والمهتمين للحضور والمشاركة في الحوار حول موضوع حلقة النقاش،موضحة أنه سيتم في ختام حلقة النقاش، توجيه رسالة بالمناسبة إلى كافة الإذاعات المسموعة الليبية، وأيضا الإعلان عن إطلاق جائزة صوت الخير، وسيتم كذلك الإعلان عن أسماء الشخصيات الليبية التي ستمنح لهم هذه الجائزة لهذا العام.

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