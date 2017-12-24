«الخمس» تتصدر مشاركة ليبيا بندوة «المدن فى التراث العربى»

شارك الباحث الليبي، الدكتور محمد عمر بن طالب، في الندوة الدولية المنعقدة في مدينة الأقصر (جنوب مصر)، تحت عنوان «المدن فى التراث العربى – عوالم المكان والإنسان».

وانطلقت الندوة صباح الأحد، وتختتم مساء الاثنين، بمشاركة عدد من الباحثين العرب والأجانب، وذلك ضمن فعاليات «الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017».

وتقيم الندوة وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية، بقصر ثقافة الأقصر، وتتضمن أربعة محاور، تناقش على مدار يومين، وهي: «تاريخ المدينة»، «أسرار المدينة»، «كتب المدينة»، «فقه المدينة».

وتأتي مشاركة بن طالب في اليوم الأول ضمن المحور الثاني «أسرار المدينة» بالجلسة الثالثة (في عيون الأنا والآخر)، والورقة المقدمة من الباحث الليبي تحت عنوان «الخمس في عيون الرحالة والجغرافيين العرب والأجانب»، وفق صفحة معهد المخطوطات العربية على «فيسبوك».

وتضم الخمس مدينة لبدة الكبرى التاريخية، وهي واحدة من مدن الشمال الأفريقي الكبرى السابقة، وتقع على الساحل المتوسطي عند مصب وادي لبدة الذي يكون مرفأ طبيعيًا على بعد 3 كيلومترات شرق مدينة الخمس، التي تبعد 120 كم شرق طرابلس، والمدينة صنفتها اليونسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي في ليبيا وذلك منذ العام 1982.

ويشارك في الندوة خلال اليومين: الدكتور طلال سعيد من الكويت، والدكتور ياسر البدرى من العراق، والدكتور محمد عمر بن طالب من ليبيا، والدكتور محمود مصرى من سورية، والدكتور محمد نعيم من باكستان، ومن مصر الدكتور محمود مهدى، والدكتورة سماح السلاوى، والدكتور أشرف سمير، والدكتور حسام عبد الظاهر، والدكتور حجازى عبد المنعم، والدكتور أيمن فؤاد، والدكتور خالد عزب.

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