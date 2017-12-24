اخبار ليبيا الان

هذه شروط عودة أفراد الميليشيات إلى صبراتة

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اشترطت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بمدينة صبراتة، الموافقة على عودة عناصر الميليشيات إلى المدينة بتسليم اسلحتهم للجهات الرسمية.

وشددت الغرفة، في بيان ردا على مطالب أهالي المسلحين الفارين بعودة أبنائهم إلى المدينة، على مثول المطلوبين من أفراد تلك المليشيات أمام الجهات الأمنية والقضائية.

وأكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بمدينة صبراتة أنها ستضمن لمن يمثل أمام القضاء من المطلوبين معاملة حسنة ومحاكمة عادلة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

كما أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش أنها ليست ضد عودة أي شخص من أبناء المدينة في حال استجاب لتلك الشروط.

يشار إلى أن عشرات من النسوة خرجن في مظاهرة في صبراتة اليومين الماضيين للمطالبة بعودة أبنائهن المنتمين إلى الميليشيات إلى المدينة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك