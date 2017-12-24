هذه شروط عودة أفراد الميليشيات إلى صبراتة

اشترطت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بمدينة صبراتة، الموافقة على عودة عناصر الميليشيات إلى المدينة بتسليم اسلحتهم للجهات الرسمية.

وشددت الغرفة، في بيان ردا على مطالب أهالي المسلحين الفارين بعودة أبنائهم إلى المدينة، على مثول المطلوبين من أفراد تلك المليشيات أمام الجهات الأمنية والقضائية.

وأكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش بمدينة صبراتة أنها ستضمن لمن يمثل أمام القضاء من المطلوبين معاملة حسنة ومحاكمة عادلة حسب التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة.

كما أكدت غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش أنها ليست ضد عودة أي شخص من أبناء المدينة في حال استجاب لتلك الشروط.

يشار إلى أن عشرات من النسوة خرجن في مظاهرة في صبراتة اليومين الماضيين للمطالبة بعودة أبنائهن المنتمين إلى الميليشيات إلى المدينة .

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