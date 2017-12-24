ترامب في ذكرى الاستقلال: الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لحل في ليبيا

أكد رئيس ولايات المتحدة دونالد ترامب، أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي طوال الفترة الانتقالية في ليبيا، مجددًا التزام بلاده الراسخ بدعم حكومة الوفاق الوطني.

وجاء ذلك في رسالة هنأ فيها ترامب، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال ليبيا، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وجدد ترامب، وقوف الولايات المتحدة مع الشعب الليبي في سعيكم إلى تخطي إرث أكثر من 40 عامًا من الدكتاتورية، وإنشاء مؤسسات شاملة للجميع وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء البلد، وحرمان داعش والإرهابيين الآخرين من الملاذ الآمن.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن توقيع الاتفاق السياسي قبل عامين كان خطوة مهمة نحو التغلب على الانقسامات في ليبيا وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب الليبي، على حد قوله.

وأوضح دونالد ترامب، أن ليبيا تحتاج إلى الوحدة للتغلب على تنظيم الدولة وغيرها من “الإرهابيين” وتوفير الأمن للشعب الليبي ومعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية الملحة، متعهدًا بالعمل مع ليبيا والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتعزيز مستقبل أكثر استقرارًا وأمنًا لليبيين جميعًا.

يشار إلى أنه يصادف اليوم الأحد الموافق 24 ديسمبر الذكرى الـ66 لاستقلال دولة ليبيا الذي تحصلت عليه في عهد الملك إدريس السنوسي عام 1951.

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