تركيا تقيل 2700 شخص من وظائفهم لصلاتهم بتنظيمات «إرهابية»

فصلت السلطات التركية يوم الأحد 2756 شخصًا من أعمالهم في مؤسسات حكومية من بينهم جنود ومعلمون وموظفو وزارات؛ وذلك بسبب صلات تربطهم بتنظيمات «إرهابية».

وأُلقي القبض على نحو 50 ألف شخص منذ محاولة انقلاب في يوليو العام الماضي، كما صدرت قرارات إقالة أو إيقاف عن العمل بحق نحو 150 ألفًا آخرين، ومن بينهم جنود وأفراد في الشرطة ومعلمون وموظفون حكوميون بسبب صلات مزعومة بينهم وبين حركة فتح الله كولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وتتهم الحكومة كولن بتدبير الانقلاب الفاشل، ويعيش كولن في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا الأميركية منذ العام 1999 ونفى الاتهام عن نفسه ودان محاولة الانقلاب. وتخشى جماعات معنية بالحقوق وحلفاء غربيون أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من الانقلاب الفاشل ذريعة لإسكات المعارضة. لكن الحكومة تقول إن الإجراءات التي تتخذها ضرورية بسبب محاولة الانقلاب التي راح ضحيتها 240 شخصًا.

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