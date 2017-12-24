اعلان حالة الاستنفار على الحدود الجزائرية الليبية

تشهد المنطقة الحدودية بينلا الجزائر وليبيا استنار أمني، وذلك بعد إحباط السلطات الجزائرية محاولة تسلل عناصر إرهابية عبر حدودها مع ليبيا.

وأوضحت السلطات الجزائرية، أنه تم اعلا حالة الاستنفار في المناطق الحدودية مع ليبيا والنيجر ومالي، لمنع أي تسلل لإرهابيين، كما قامت بنشر وحدات عسكرية من الجيش الجزائري في المناطق القريبة من المعابر الحدودية مع ليبيا، إضافة إلى إقامة مواقع مراقبة متقدمة إضافية لتشديد الرقابة على الحدود الجنوبية مع دولتي مالي والنيجر، وتكثيف الدوريات الأمنية والمراقبة والحراسة ومضاعفة نقاط التفتيش على الحدود مع ليبيا، إلى جانب تكثيف الطلعات الجوية عبر العديد من المحاور والمسالك الصحراوية.

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