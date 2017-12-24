تشكيل غرفة طوارئ في بنغازي استعدادًا لمواجهة تردي أحوال الطقس

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الأحد، تشكيل غرفة للطوارئ استعدادًا لمواجهة التقلبات الجوية وموجة الطقس السيئ بالتعاون مع مختلف الأجهزة في البلدية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

ونقلت الوكالة عن مدير مكتب الإعلام ببلدية بنغازي، نضال الكاديكي، أنَّ غرفة الطوارئ، ستعمل على إزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام نتيجة موجة الطقس السيئ التي تجتاح البلاد.

وأضاف الكاديكي أنَّ الغرفة على أهبة الاستعداد؛ لفتح الشوارع في حال هطول الأمطار بشكل كبير، وتسببها في البرك التي تعيق الحركة المرورية، مؤكدًا أن مختلف الجهات متكاتفة رغم قلة الإمكانات.

وأشاد الكاديكي في الوقت ذاته بجهود شركة المياه والصرف الصحي لدورها في الغرفة المتواجدة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، منوهًا إلى أنَّ عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار، يتابع سير عمل الغرفة بشكل مباشر ومتواصل.

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