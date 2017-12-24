ليبيا_الآن| التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بديوان رئاسة الوزر…

#ليبيا_الآن| التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بديوان رئاسة الوزراء #بطرابلس مواطني مدينة #تاورغاء الذين احتشدوا أمام الديوان بحضور أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق و أحمد حمزة،مطالبين بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع لمدينتهم، حسب الإتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء و مصراتة ،وقال ” السراج ” أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة .









