ليبيا_الآن| التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بديوان رئاسة الوزر…

#ليبيا_الآن| التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس السبت بديوان رئاسة الوزراء #بطرابلس مواطني مدينة #تاورغاء الذين احتشدوا أمام الديوان بحضور أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق و أحمد حمزة،مطالبين بإيجاد حل لمشكلاتهم وأن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً سريعاً ليتمكن أهل تاورغاء من الرجوع لمدينتهم، حسب الإتفاق الموقع بين مدينتي تاورغاء و مصراتة ،وقال ” السراج ” أنه بدأ التنسيق مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق لتوفير بيئة ملائمة لرجوع الأهالي والقيام بأعمال الصيانة والتجهيز للعودة .
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اللهم يا من وفق أهل الخير إلى الخير و أعانهم عليه وفقنا يا مولانا جميعا إلى الخير و أعنا عليه* وفقني الله و إياكم لما فيه خير القول و العمل و جعلني و إياكم ممن قدم زاده التقوى و عليه أرتحل* ما أجمل أن نسامح و نتصافح * ما أعظم أن ندفع بالتي هي أحسن فنكظم غيظنا و نعفو عمن أساء إلينا * فلننسى أحقادنا و نتعالى على غرائزنا و نعراتنا * ما أروع أننخمد الفتنه و نتفرغ لبناء بلادنا و نحفظها من الضياع فالوطن هو كل شيء و لا يساويه شيء
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