منيتي : العالقون في مخيمات اللجوء في ليبيا يمكن أن يستفيدوا من اللجوء إلى أوروبا العام القادم

كشف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي عن أن ما يصل إلى عشرة آلاف شخص عالقون فى مخيمات لاجئين في ليبيا يمكن أن يستفيدوا في العام القادم من ممرات إنسانية، تمكنهم من اللجوء إلى أوروبا.

وأضاف مينيتي في مقابلة اليوم مع صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية أنه “انطلاقا من أهداف منظمة الهجرة الدولية فإن ثلاثين ألف مهاجر لا يملكون الحق فى اللجوء يمكن إعادتهم إلى بلدانهم طوعا سنة ألفين وثمانية عشر، مشيرا إلى أن ثمانية عشر ألفا فعلوا ذلك في العام الجاري، وعلق الوزير بقوله : “إنه بالتعاون مع السلطات الليبية أقمنا نموذجا جديدا للإدارة فى الضفة الأخرى من المتوسط، مبديا ارتياحه لاتفاق روما وطرابلس، لتمكين مفوضية اللاجئين من أن تختار في ليبيا من يحق لهم الاستفادة من مساعدة دولية”.

وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ إيطاليا إجراءات “ذات مصداقية، وحزم، بالتعاون مع حرس السواحل الليبيين من أجل تحسين مراقبة التدفق “غير الشرعي” للمهاجرين الواصلين بحرا.

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