إيطاليا تخطط لنشر قوات عسكرية بالقرب من حدود ليبيا الجنوبية

رصد وترجمة/ المتوسط:

ذكرت وكالة أسوشيتدس برس في خبر رصدته وترجمته (المتوسط) أن رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى اقترح نشر قوة عسكرية إيطالية فى النيجر خلال الأشهر القليلة القادمة لمكافحة الإتجار بالبشر والإرهاب.

ونقلت الوكالة عن جنتيلوني قوله أنه سيطلب من البرلمان الإيطالى الموافقة على نقل بعض من القوات الموجودة حالياً فى العراق إلى النيجرالتي تُعد طريقاً رئيسياً لمهربي المهاجرين.

ولم يتطرق جنتيلوني إلى أية أرقام في معرض حديثه اليوم الأحد على متن السفينة البحرية الايطالية (إتنا) التي انقذت مهاجرين من قوارب كانت على وشك الغرق في البحر الأبيض المتوس، بحسب وكالة أسوشيتدس برس.

ونصح جنتيلونى بتركيز اهتمام وطاقات إيطاليا على هذا المزيج من التهديدات الناجمة عن تهريب البشر، و كذلك الإرهاب الذى تعزز فى السنوات الأخيرة فى منطقة الساحل فى أفريقيا.

وكانت إيطاليا قد أوصت بالتركيز على أفريقيا كإستراتيجية لمكافحة الإتجار بالمهاجرين إلى ليبيا ثم باتجاه الشمال إلى أوروبا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية