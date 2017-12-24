بنغازي تعلن حالة الطوارئ استعداداً لسوء أحوال الطقس

المتوسط:

أعلنت بلدية بنغازي حالة الطوارئ، اليوم الأحد، استعداداً لسوء أحوال الطقس ولإزالة أية مختنقات قد تطرأ خلال هذه الأيام.

ومن جانبه، أوضح مدير مكتب إعلام بلدية بنغازي، نضال الكاديكي، أنه تم تشكيل غرفة للطوارئ برئاسة عميد البلدية، عبدالرحمن العبار، بالتعاون مع مختلف الأجهزة، لمتابعة وتسهيل حركة السير وفتح الشوارع في حال هطول الأمطار بشكل كبير.

وأكد « الكاديكي»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، ضرورة التنسيق المشترك بين مختلف الجهات، موجهاً الشكر لشركة المياه والصرف الصحي ببنغازي لدورها في هذه اللجنة المتواجدة على أهبة الاستعداد في حال نشوء أي طارئ.

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