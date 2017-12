أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن نشوب حريق كبير ظهر اليوم الأحد، في محطة “11/30 ك.ف” المغذية لحي سكني كبير بمنطقة السبعة في العاصمة طرابلس.

وقالت الشركة في بيان إن فرق إدارة السلامة العامة بالشركة والشرطة الكهربائية بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية، تحركت فور تلقيها البلاغ من أجل إخماد النيران التي طالت المحطة بالكامل. وأشارت إلى أنه تواجد في الموقع كل مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط، لمتابعة تطورات الحريق ودراسة المعالجة السريعة لتغذية المنطقة عبر خطوط كهربائية أخرى. اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بالصور.. النيران “تلتهم” محطة الكهرباء في السبعة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية