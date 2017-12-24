السراج يؤدي واجب العزاء في فقيد الوطن محمد اشتيوي

قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال قيامه أمس بتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن محمد اشتيوي بمدينة مصراتة، إن الفقيد لم يتردد لحظة في الانضمام إلى مسار التوافق والمصالحة ولم الشمل، مشيرا إلى دوره الأساسي في التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نازحي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم ومنازلهم، داعيا إلى استكمال ما بدأه، وتطبيق اتفاق المصالحة، وطي صفحة الماضي.

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