السراج يؤدي واجب العزاء في فقيد الوطن محمد اشتيوي

قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال قيامه أمس بتقديم واجب العزاء في فقيد الوطن محمد اشتيوي بمدينة مصراتة، إن الفقيد لم يتردد لحظة في الانضمام إلى مسار التوافق والمصالحة ولم الشمل، مشيرا إلى دوره الأساسي في التوصل إلى اتفاق يقضي بعودة نازحي مدينة تاورغاء إلى مدينتهم ومنازلهم، داعيا إلى استكمال ما بدأه، وتطبيق اتفاق المصالحة، وطي صفحة الماضي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
«نجدة بنغازي» تداهم مصنعًا للخمور المحلية في الفعكات ببنغازي
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مع اقتراب نهاية هذا العام، بماذا اخطأت حوله ؟ وكيف علمت بخطئك؟ وبماذا غيرك؟ شارك…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
امن البيضاء يعثر علي رضيعة مرمية بأحد شوارع المدينة
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
«بلدي بنغازي» يدعو أصحاب المخابز بعدم المتاجرة بالدقيق
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
غدًا.. «المُنظمة الليبية» تُنظم نَدوة حول التوعية بِمخاطر العنف
تم النشر منذُ 5 ساعات
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
السلطات التونسية تحظر رحلات”طيران الإمارات”
تم النشر منذُ 6 ساعات
مصدر الخبر / روسيا اليوم
أضف تعليقـك