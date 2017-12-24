اندلاع حريق في محطة كهرباء مغذية لحي سكني بمنطقة السبعة في طرابلس

أفادت الشركة العامة للكهرباء اليوم باندلاع حريق في محطة مغذية لحي سكني بمنطقة السبعة في طرابلس.

و ذكرت الشركة أن فرق إدارة السلامة العامة بالشركة، والشرطة الكهربائية، بالتعاون مع هيئة السلامة الوطنية توجهت فور اندلاع الحريق إلى المحطة لإخماد النيران، التي طالت المحطة بالكامل، وذلك حسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، مشيرة إلى توجه مسؤولي التوزيع والجهد المتوسط إلى الموقع، لمتابعة تطورات الحريق، والوقوف على أسبابه، ودراسة المعالجة السريعة لتغذية المنطقة عبر خطوط كهربائية أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا