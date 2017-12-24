الهلال الأحمر يوزع مساعدات إنسانية على 2000 عائلة بطرابلس

المتوسط:

أعلن فريق الهلال الأحمر، عن توزيع مساعدات إنسانية على 2000 عائلة نازحة بمخيم الفلاح رقم 2 بطرابلس لنازحي مدينة تاورغاء، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن جانبه، أوضح مسئول الإعلام بالهلال الأحمر، أيمن كشكر، أن المساعدات شملت مواد غذائية وتموينية، ومواد تنظيف، ومستلزمات منزلية، وحفاظات للأطفال.

وأكد «كشكر»، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن حملة المساعدات مستمرة على المخيمات، موضحًا أنه تم توزيع مساعدات إنسانية على حوالي 500 عائلة نازحة من مدن مختلفة بليبيا في منطقة السراج في طرابلس.

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