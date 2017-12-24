السائح ينفي وجود زيادة وهمية في سجلات الناخبين

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل نحو 75 ألف ناخب بمنظومة الناخبين، منذ انطلاق عملية التسجيل في الـ 6 من ديسمبر الجاري وحتى يوم أمس السبت.

وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح في تصريحات متلفزة، أن هذا العدد لا يتضمن مليون ونصف المليون ناخب مسجلين أصلاً في المنظومة في وقت سابق، لافتا إلى أن المفوضية تسعى لأن تتخطى نسبة المسجلين الـ 50% ليتحقق الاستعداد للانتخابات المقبلة في العام 2018 حيث تهدف الخطة المعدة تحقيق رقم طموح وهو إضافة مليون مواطن لسجل الناخبين.

كما فند السائح، ما تداول حول وجود زيادة وهمية في سجلات الناخبين، موضحا أن هناك خبراء من الأمم المتحدة يراقبون ما تقوم به المفوضية فيما يستطيع كل مواطن ليبي أو ناخب أن يقدم طعناً في السجلات على أن يثبت أن الأرقام غير صحيحة، مشيرا في الوقت ذاته أن عملية التسجيل هي عملية فنية رقمية بحتة ولا يستطيع أحد أن يدخل على المنظومة ويغير ما فيها لأنها مرتبطة بمصلحة الأحوال المدنية ولا يمكن الدخول إلى المصلحة إلا عن طريق الرقم الوطني للمواطن.

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