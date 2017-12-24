«خارطة طريق» في مؤسسة النفط لتطوير العمل إلكترونيًا

المتوسط:

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها اتفقت مع شركتي «أوراكل» و«مايكروسوفت» على عدد من النقاط لوضع «خارطة طريق» للارتقاء بأسلوب العمل وانسياب وحفظ المعلومات في جميع المجالات بتطبيق منظومات حديثة ومؤمنة على غرار ما تشتغل به المؤسسات والشركات العالمية، وفق ما نشرته عبر موقعها على الإنترنت اليوم الخميس.

وجاء الاتفاق خلال سلسلة اجتماعات وحلقات نقاش عقدها عضو مجلس إدارة المؤسسة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي، جادالله العوكلي، مع المديرين الإقليميين لشركتي «أوراكل» و«مايكروسوفت» أثناء تواجده في القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط عبر موقعها أن الاجتماعات وحلقات النقاش مع ممثلي الشركتين جاءت في إطار اهتمامها «بتحديث المنظومات الإدارية والمالية والتطبيقية بما يتناسب وطبيعة عمل المؤسسة وشركاتها، وذلك بالاستعانة بخبرة وكفاءة الشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال».

وأضافت أنَّ العوكلي اطلع خلال هذه الاجتماعات «على عروض فنيه قدمها المختصون بهاتين الشركتين بينت قدرتهما وإمكانياتهما في هذه المجالات وفق أحدث التقنيات ورغبتهما والتزامها في التعاون مع المؤسسة وشركاتها».

وشارك في هذه الاجتماعات مدير عام الحاسب الآلي والاتصالات من المؤسسة الوطنية للنفط محمد الباشا، ومستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون تقنية المعلومات عبدالحكيم الكمائلي.

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