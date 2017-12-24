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هبوط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017  وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .

وكانت الاسعار كتالي :
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 8.92 دينار 8.84 دينار
اليورو 10.566 دينار 10.486 دينار
الجنية الاسترليني 11.932 دينار 11.852 دينار
الليرة التركية 2.338 دينار 2,258 دينار
الدينار التونسي 3.46 دينار  –
الجنية المصري 0.499 دينار 0.419 دينار
الدولار الكندي 6.99 دينار 6.91 دينار
الدينار الاردني 12.573 دينار  12.693 دينار

ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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