هبوط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .

وكانت الاسعار كتالي :

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 8.92 دينار 8.84 دينار اليورو 10.566 دينار 10.486 دينار الجنية الاسترليني 11.932 دينار 11.852 دينار الليرة التركية 2.338 دينار 2,258 دينار الدينار التونسي 3.46 دينار – الجنية المصري 0.499 دينار 0.419 دينار الدولار الكندي 6.99 دينار 6.91 دينار الدينار الاردني 12.573 دينار 12.693 دينار

ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية