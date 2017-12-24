هبوط سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية مساء اليوم الاحد

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .
وكانت الاسعار كتالي :
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|8.92 دينار
|8.84 دينار
|اليورو
|10.566 دينار
|10.486 دينار
|الجنية الاسترليني
|11.932 دينار
|11.852 دينار
|الليرة التركية
|2.338 دينار
|2,258 دينار
|الدينار التونسي
|3.46 دينار
|–
|الجنية المصري
|0.499 دينار
|0.419 دينار
|الدولار الكندي
|6.99 دينار
|6.91 دينار
|الدينار الاردني
|12.573 دينار
|12.693 دينار
ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).
أضف تعليقـك