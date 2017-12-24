«السراج» يلتقي بمعتصمي «تاورغاء» أمام مقر «الرئاسي»

المتوسط:

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، مساء أمس السبت، عددًا من معتصمي «تاورغاء» المطالبين بالالتفات إلى حالتهم الإنسانية الصعبة، أمام مقر المجلس.

ومن جانبه، أوضح رئيس رابطة أسر المعتقلين والمفقودين في تاورغاء، محمد رضوان، أن «السراج» لم يعد المحتجين بالعودة، مُرجِعاً ذلك لسوء الأوضاع الأمنية.

وأضاف «رضوان»، في تصريحات صحفية لـوكالة الأنباء الألمانية، أن قوات الأمن رفضت نصب خيمة اعتصام مفتوح أمام المجلس بحجة عدم الحصول على تصاريح من مديرية الأمن.

وجدير بالذكر أن نازحين من مدينة “تاورغاء” الليبية، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مساء أمس رافضة لما وُصِف بالأوضاع المعيشية الصعبة التي يمرون بها، مطالبين بالعودة السريعة لمدينتهم الواقعة شرق “مصراتة”.

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