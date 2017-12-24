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#ليبيا_الآن|توقف مؤسسة تحلية المياه بمدينة #زوارة ، بسبب انقطاع التيار الكهربا…

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|توقف مؤسسة تحلية المياه بمدينة #زوارة ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ثمانيا ساعات وإنعدام الإمكانيات.

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قناة الان

قناة الان

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